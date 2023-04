Polizei Hagen

POL-HA: Gegen Unfallverursacher liegt Haftbefehl vor

Hagen-Wehringhausen (ots)

Ein 29-Jähriger hat am Samstagabend (01.04.2023) einen Verkehrsunfall verursacht. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass gegen den Unfallverursacher ein Haftbefehl vorliegt. Der in Hagen lebende Mann befuhr gegen 22.25 Uhr mit seinem VW die Kottmannstraße. Nach ersten Ermittlungen nahm er an der Kreuzung Bismarckstraße einem von rechts kommenden 42-jährigen Hagener Opel-Fahrer die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Zusammenstoßes ist der Opelfahrer ins Schleudern geraten und wurde mit seinem Fahrzeug gegen eine Hauswand geschoben. Nach bisherigen Erkenntnissen war der VW-Fahrer im verkehrsberuhigten Bereich der Kottmannstraße deutlich zu schnell unterwegs. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 17.500 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Opel-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass gegen den 29-Jährigen ein Haftbefehl vorliegt. Er konnte den geforderten Geldbetrag vor Ort begleichen. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen. (sch)

