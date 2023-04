Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer bedroht Verkehrsteilnehmer mit Besenstiel

Hagen-Lennetal (ots)

Am Samstag, 01.04.2023, fuhr ein 27-Jähriger gegen 05:45 Uhr zur Arbeit. Aus dem Herbecker Weg wollte er nach links in die Dolomitstraße abbiegen. Dabei näherte sich ein schwarzer PKW über die Dolomitstraße in Richtung Hammacherstraße. Der 27-Jährige unterschätzte die Geschwindigkeit des herannahenden PKW und musste beim Abbiegen abbremsen. Der andere Verkehrsteilnehmer bremste ebenfalls stark ab und hupte. Es kam zu einem Wortgefecht durch beiderseits geöffnete Fenster, bei welchem der Unbekannte den 27-Jährigen beleidigte und danach seine Fahrt fortsetzte. Der 27-Jährige verfolgte seinen Kontrahenten, um ihn erneut zur Rede zu stellen. In der Hammacherstraße blieben beide stehen. Der Unbekannte ging zum Kofferraum, zückte einen zirka einen Meter langen Besenstiel und packte den 27-Jährigen kurz am Kragen. Anschließend fuhr der Mann davon. Die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung nahm eine Anzeige auf und übergab den Fall an die Kriminalpolizei. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell