Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit Flucht

Hagen-Altenhagen (ots)

Am 01.04.2023, gegen 11:28 Uhr, kam es in der Loxbaumstraße in Hagen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr zur Unfallzeit die Loxbaumstraße in Richtung Fleyer Straße. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem rechtsseitig geparkten Pkw VW. Nachdem Unfall flüchtete der Verursacher mit überhöhter Geschwindigkeit Richtung Fleyer Straße. Ermittlungen zufolge soll es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen orangefarbenen Kleinwagen der Marke Peugeot handeln. Der Kleinwagen müsste insbesondere an der rechten Seite Beschädigungen aufweisen. Der Fremdschaden wird auf 2000EUR geschätzt. Eine Tatortbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

