POL-HA: Verkehrsunfall mit Flucht

Am 31.03.2023, zwischen 08:00 und 12:00 Uhr, kam es in der Wehringhauser Straße in Hagen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer kollidierte im genannten Zeitraum mit einem dort geparkten Pkw Renault. Nach dem Unfall hatte sich der Fahrer unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der Fremdschaden wird auf 500EUR geschätzt. Die Ermittlungen nach dem Fahrer dauern an. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

