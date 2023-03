Polizei Hagen

POL-HA: Garageneinbrecher auf frischer Tat ertappt - Männer flüchten Richtung Bahnhof

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Donnerstag, 30.03.2023, kam es zu einem Garageneinbruch in der Königsstraße. Dort vernahm ein Anwohner (36) gegen 23:40 Uhr einen lauten Knall. Er sah nach dem Rechten und erblickte drei dunkel gekleidete Personen, die ein Fahrrad samt Schloss davon trugen. Er ging hinunter zur Garage. Dort traf er auf die Unbekannten an einer Garage. Er sprach sie an. Erschrocken flüchteten die drei als südländisch aussehend und 18-jährig beschriebenen Personen erst in Richtung Märkischer Ring und danach in Richtung Altenhagener Straße. Schnell stand fest, dass sie die Garage gewaltsam aufbrachen und anschließend darin abgestellte Kisten durchwühlten. Das abgeschlossene Fahrrad ließen sie zurück. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung griffen die Beamten drei Personen im Bereich des Hauptbahnhofes auf, auf welche die Beschreibung zutraf. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und prüft jetzt, ob es sich um die Einbrecher handelt. (hir)

