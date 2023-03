Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerinnen bei Unfall an Zebrastreifen verletzt

Hagen-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Frankfurter Straße verletzte sich am Donnerstag (30.03.) eine Fußgängerin schwer, eine weitere Frau leicht. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 32-Jähriger gegen 21.15 Uhr mit seinem BMW in Fahrtrichtung Märkischer Ring. An einem Zebrastreifen übersah er die beiden Hagenerinnen und erfasste sie. Eine 58-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und entließ sich nach einer ersten Behandlung durch eine Rettungswagenbesatzung selbst. Eine 72-Jährige war nach dem Zusammenstoß mit dem Auto nicht mehr ansprechbar. Sie kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, Lebensgefahr schlossen die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes jedoch aus. Der 32-jährige BMW-Fahrer gab an die Frauen aufgrund der schlechten Beleuchtung im Bereich des Zebrastreifens nicht rechtzeitig gesehen zu haben. Als er sie bemerkte, habe er eine sofortige Vollbremsung durchgeführt. (arn)

