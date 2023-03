Polizei Hagen

POL-HA: Trickdiebe geben sich als Handwerker aus und stehlen Bargeld aus dem Haus einer 97-jährigen Frau

Hagen-Haspe (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter gaben sich am Donnerstagmorgen (30.03.2023) einer 97-jährigen Frau gegenüber als Handwerker aus, verschafften sich so Zutritt zu ihrem Haus in Haspe und stahlen Bargeld. Gegen 10.00 Uhr klingelten die beiden Männer an der Haustür der 97-Jährigen in der Kornstraße. Sie sagten ihr, dass ihr Schornstein kaputt sei und sie diesen reparieren würden. Nachdem die Hagenerin den Tätern Zutritt zu ihrem Haus gewährte, gingen diese unmittelbar in die erste Etage und ließen dort die Leiter zum Dachboten herunter. Nach nur fünf Minuten verließen die Unbekannten das Haus schnell wieder. Später stellte die 97-Jährige fest, dass die Trickdiebe eine Geldkassette in einem Schrank aufgebrochen und einen hohen vierstelligen Geldbetrag daraus gestohlen hatten. Den Polizeibeamten gegenüber sagte die Hagenerin, dass die Männer wie Handwerker gekleidet waren. Einer von ihnen war etwa 35 bis 38 Jahre alt, 170 cm groß und hatte eine kräftige Statur. Er trug eine rot-grüne Strickmütze und hatte einen Eimer in der Hand. Den zweiten Täter schätzte sie auf 50 bis 60 Jahre und 180 cm. Dieser hatte eine schlanke Statur und trug Werkzeug bei sich. Die Kripo ermittelt nun wegen des Diebstahls und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. (sen)

