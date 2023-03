POL-HA: Renitenter Mann in Arztpraxis löst Polizeieinsatz aus

Hagen-Mitte (ots) - In der Mittelstraße beging ein 17-Jähriger einen Ladendiebstahl und führte dabei ein Einhandmesser mit sich. Am Donnerstag (30.03.) gegen 11.30 Uhr hielt sich der Jugendliche in einer Drogerie auf und nahm ein Parfüm aus dem Verkaufsregal. Nachdem er den Kassenbereich ohne zu zahlen verließ, sprach ihn eine Mitarbeiterin an. In seiner Jacke hatte er in der Innentasche ein Einhandmesser, welches ...

