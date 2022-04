Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zwei Schwerverletzte nach Zusammenstoß

Weilerswist-Klein-Vernich (ots)

Am heutigen Montagmorgen (10.08 Uhr) fuhr ein 53-Jähriger aus Düren mit seinem Pkw von Klein-Vernich zur Kreisstraße 11. Hier wollte er nach eigenen Angaben nach links auf die Kreisstraße 11 in Richtung Lommersum auffahren. Er erkannte offensichtlich das dort angebrachte Stopp- Zeichen zu spät und rutschte trotz Vollbremsung in den Einmündungsbereich. Hier stieß er mit dem Pkw eines 27-jährigen Weilerswister zusammen. Dieser war auf der Kreisstraße in Richtung Lommersum unterwegs. Beide Fahrzeuge wurden in den Straßengraben geschleudert. Das Fahrzeug des 27-Jährigen überschlug sich dabei. Beide Fahrzeugführer wurden schwer verletzt. Der Dürener wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 27-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell