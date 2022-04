Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit Fleischermesser gedroht: Kinderstreich mit unerwartetem Ausgang

Zülpich-Schwerfen (ots)

Vier Kinder im Alter von 12 bis 14 Jahren "spielten" am Samstag (2. April) gegen 22 Uhr auf der Straße "An der Gülichsburg" Klingelmännchen. Im Straßenverlauf klingelten sie an mehreren Haustüren. Einem dieser Hausbesitzer war das Klingeln an seiner Haustür offensichtlich zu viel. Er verfolgte die Kinder zuerst zu Fuß und im weiteren Verlauf sogar mit seinem Pkw. Diese konnten sich in einem Einfamilienhaus in Sicherheit bringen. Der 57-jährige Verfolger bedrohte die Kinder, vor dem Haus stehend, mit einem Fleischermesser. Danach fuhr der 57-Jährige offensichtlich nach Hause. Die hinzugerufene Polizei konnte nach Ermittlungen vor Ort die Angaben bestätigen. Gegen den Mann wurde eine Strafanzeige wegen Bedrohung gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell