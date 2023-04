Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Hagen-Innenstadt (ots)

Am 31.03.2023, gegen 14:15 Uhr, kam es in der Hagener Innenstadt zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Der 25jährige Fahrer eines Pkw Mercedes kam zur Unfallzeit auf der Elberfelder Straße aus Richtung Wehringhausen. An der Ecke Graf-von-Galen-Ring bog er rechts ab, um der Elberfelder Straße Richtung Innenstadt zu folgen. An der dortigen Fußgängerfurt übersah der Fahrer einen 21jährigen Hagener, der die Elberfelder Straße zu Fuß überquerte. Nach dem Zusammenstoß klagte der Fußgänger über Schmerzen in der Hüfte. Er wurde anschließend mit dem Rettungswagen und dem Verdacht eines Polytraumas einem Krankenhaus zugeführt. Der Fahrer blieb unverletzt. Sachschaden entstand nicht.

