Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220909.4 Nordhastedt: Zeugen gesucht-LKW zerstört Schrankenanlage und fährt davon

Nordhastedt (ots)

Am Donnerstag zwischen 15:40 und 15:45 Uhr hörte ein Anwohner nahe des Bahnüberganges am Westerwohld einen lauten Knall. In diesem Moment fuhr ein LKW gegen die Schrankenanlage. Die Bahnschranke wurde komplett aus der Verankerung gerissen und das davorstehende Andreaskreuz mit Ampel war deformiert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach dem Unfallverursacher. Es handelt sich um einen männlichen Fahrer mit dunklen Haaren. Er fuhr eine blaue Zugmaschine mit roter Aufschrift. Der Auflieger war weiß oder beige. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Heide unter 0481-940 entgegen.

