Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Strafverfahren nach Verdacht des Tankbetruges

Schwerin (ots)

Zu einem Tankbetrug kam es am 19.5. gegen 9.00 Uhr an einer Tankstelle am Obotritenring.

Ein 39-jähriger Deutscher betankte dort seinen Pkw und gab gegenüber dem Tankstellenmitarbeiter vor, die Tankrechnung nicht begleichen zu können.

Er hinterlegte seine Daten und versprach, Geld aufzubringen und unverzüglich zur Bezahlung zur Tankstelle zurückzukehren. Dann verschwand er.

Als der Mann bis zum Nachmittag nicht erschien, wurde Strafanzeige wegen des Verdachts des Tankbetruges erstattet.

Der einschlägig bekannte Tatverdächtige konnte von der Polizei angetroffen und zur Rede gestellt werden.

Er wird sich in einem Strafverfahren zu verantworten haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell