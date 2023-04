Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Juweliergeschäft

Hagen-Innenstadt (ots)

Am 01.04.2023, gegen 01:30 Uhr, kam es in der Konkordiastraße in Hagen zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft. Eine Zeugin hatte zur Tatzeit ein lautes Klirren gehört. Anschließend hatte sie die eingeschlagene Scheibe eines Juweliergeschäfts gesehen und die Polizei verständigt. Eine Tatortbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Es wurden unbestimmte Mengen an Schmuck entwendet. Der Tatort wurde der Kriminalwache zur Spurensicherung übergeben. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

