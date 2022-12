Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pfefferspray auf Damentoilette versprüht/Versuchter Einbruch in Wettbüro

Iserlohn (ots)

Beim Spiel der Iserlohn Roosters am Mittwochabend versprühte ein unbekannter Täter im Bereich der Damentoilette gegen Ende des zweiten Drittels Pfefferspray. Zwei Besucherinnen des Spiels klagten anschließend über Reizungen der Atemwege. Sie wurden durch den Rettungsdienst behandelt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen unbekannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (schl)

An der Friedrichstraße versuchten Einbrecher zwischen Dienstagabend, 25:15 und Mittwochmorgen, 11:00 Uhr in ein Wettbüro einzubrechen. Sie hebelten dafür mehrfach an der Haupteingangstür. Mit ihrem Vorhaben scheiterten die Täter jedoch, denn sie gelangten nicht ins Innere. Die Tür wurde durch das Hebeln beschädigt. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell