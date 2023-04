Polizei Hagen

POL-HA: Verfolgungsfahrt in Hagen mit zwei verletzten Polizisten- Fahrzeugführer leistet Widerstand

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Samstag, 01.04.2023, kam es zu einer Verfolgungsfahrt, bei welcher zwei Streifenwagen und das flüchtende Fahrzeug beschädigt und zwei Polizisten verletzt wurden. Gegen 00:05 Uhr beschloss eine Zivilstreife in der Bahnhofstraße einen VW Polo anzuhalten. Der Fahrzeugführer missachtete daraufhin die Anhaltezeichen der Polizisten und beschleunigte sein Fahrzeug. Dabei überschritt er die zulässige Höchstgeschwindigkeit und überfuhr mehrere rote Ampeln. Auf seiner Flucht touchierte er einen Streifenwagen in der Alleestraße, der dort zur Verhinderung der Flucht abgestellt wurde. Der Polo fuhr die Alleestraße hinauf. Hier stellte sich ein entgegenkommender Opel Corsa quer auf die Fahrbahn, vermutlich um den zivilen Streifenwagen an der Verfolgung zu hindern. Die Polizisten konnten an dem Fahrzeug vorbeifahren. Im Bereich der oberen Altenhagener Straße wendete der Polo und fuhr diese wieder bergab. Den Beamten gelang es, die Verfolgung aufrechterhalten. Auf Höhe der Friedensstraße erblickten die Polizisten denselben Opel Corsa im Kreuzungsbereich. In diesem Bereich warfen mehrere Personen Stühle auf die Fahrbahn und auch in Richtung des verfolgenden Einsatzfahrzeugs der Polizei. Im weiteren Verlauf der Verfolgung führte der Polo eine Vollbremsung durch. Der Zivilwagen der Beamten fuhr auf. Anschließend flüchteten die Insassen des Polos. Der 28-jährige Fahrer konnte nach kurzer Flucht und massiven Widerstands durch die Zivilfahnder und weitere Polizisten gestellt und vorläufig festgenommen werden. Er und zwei Beamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Dem Beifahrer gelang die Flucht. Eine Fahndung verlief bislang negativ. Ermittlungen zum Fahrer des Opels dauern an. Die Beamten ließen dem 28-Jährigen eine Blutprobe zur Feststellung seiner Fahrtauglichkeit entnehmen und beschlagnahmten den Polo, sowie den Opel. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Hintergrund der Tat jetzt aufgenommen. Es wurden mehrere Verfahren eingeleitet. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell