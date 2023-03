POL-PDLD: Hördt - berauscht aus dem Verkehr gezogen

Bellheim/ Freisbach (ots) - Am Dienstagmorgen führte die Polizei Germersheim in Bellheim und Freisbach Geschwindigkeitskontrollen durch. In der Rülzheimer Straße in Bellheim waren insgesamt sieben Autofahrer zu schnell. Zudem waren an einem PKW die Reifen abgefahren. In der Gäustraße in Freisbach war in einem Messzeitraum von einer Stunde lediglich ein Fahrzeug zu schnell unterwegs. Rückfragen bitte an: ...

mehr