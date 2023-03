POL-PDLD: Fußgänger umgefahren

Rülzheim (ots) - Am 27.3.2023 unterschätzte eine 83-jährige Fahrradfahrerin offenbar die Bremsleistung ihres Fahrrads, als sie in der "Mittleren Ortsstraße" in Rülzheim verkehrsbedingt anhalten musste. Sie stürzte vom Fahrrad und musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Dennis Dobberstein Telefon: ...

