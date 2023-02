Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbrecher auf frischer Tat überrascht

Apolda (ots)

Gestern in den frühen Morgenstunden, gegen 05:40 Uhr wachte die Eigentümerin eines Mehrfamilienhauses am Heidenberg in Apolda auf, weil sie Geräusche an ihrer Wohnungstür hörte. Als sie nachsah, überraschte sie einen Einbrecher noch mit dem Schraubendreher in der Hand in ihrem Treppenhaus. Die mutige Frau forderte den Mann auf ihr Haus umgehend zu verlassen. Daraufhin floh der Mann durch die Hauseingangstür in Richtung Busbahnhof. Der Fremde war komplett in schwarz gekleidet - er trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Hose, eine gesteppte schwarze Jacke, eine schwarze Wollmütze, schwarzrote Turnschuhe und Handschuhe. Er ist ca. 20-25 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, schlank und dunkelhäutig. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell