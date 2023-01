Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Diebstahl aus Kellerraum, Zeugen gesucht

Achern (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Dienstag zwischen 12 Uhr und 21 Uhr unbefugt Zutritt zu den Kellerräumen eines Mehrparteienhauses in der Hornisgrindestraße. In den Kellerräumen öffneten die Täter gewaltsam eines der dortigen Abteile. Abgesehen hatten es die Täter dort auf eine hochwertige Bohrmaschine sowie zwei E-Bikes. In weitere Kellerabteile wurde nach aktuellen Erkenntnissen nicht eingedrungen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, melden sich unter der Telefonnummer: 07841 7066-0, bei den Beamten des Polizeireviers Achern / Oberkirch.



