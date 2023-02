LPI-J: Geschwindigkeitskontrollen

Weimar (ots) - Die Fahrerin eines Pkw Skoda befuhr am 15.02.2023 gegen 06:45 Uhr die Max-Linke-Straße in Bad Berka und wollte rechts in die Tannrodaer Straße abbiegen. In der weiteren Folge kollidiert sie mit einem großen, auf der Fahrbahn liegenden Stein. Dieser wurde vermutlich durch einen anderen Fahrzeugführer, möglicherweise Transporter oder Lkw, aus dem Fahrbahnrand gerissen und blieb dann auf der Straße ...

