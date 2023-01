Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Schmittweiler (ots)

Mehrere Anrufer meldeten am Samstagmorgen, den 14.01.2023, gegen 10:00 Uhr, ein Mofa, welches auf der K4 zwischen Schmittweiler und Dunzweiler im Graben liegen würde. An der Unfallörtlichkeit konnte ein beschädigtes Mofa festgestellt werden. Der Fahrzeughalter konnte in unmittelbarer Nähe zur Unfallörtlichkeit fußläufig angetroffen werden. Dieser bestätigte, dass er zuvor das Mofa geführt habe. Weiterhin konnte deutlicher Atemalkoholgeruch bei dem angetroffenen Fahrzeughalter festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,28 Promille. Der Fahrzeughalter musste die Beamten anschließend zur Polizeidienststelle begleiten. Anschließend wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.|pikus

