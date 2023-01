Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Randalierende Jugendliche unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend sollen sich Zeugenangaben zufolge mehrere Jugendliche im Bereich der Parkplätze in der Schwarzwaldstraße und dem Fischerpfad in Bietigheim-Bissingen aufgehalten und randaliert haben. Ein 19 Jahre alter VW-Lenker fuhr gegen 22.00 Uhr auf diesen Parkplatz, als ihm seinen beiden Mitfahrern eine etwa zehnköpfige Gruppe auffiel, die zu Fuß unterwegs war. Als er erkannte, dass die Personen alle schwarz gekleidet und mit weißen Tüchern vermummt sind, parkte er wieder aus. Eine der Personen stellte sich daraufhin vor den VW und schlug, als der 19-Jährige an ihm vorbeifuhr, mutmaßlich mit einem Schlagstock auf die hintere linke Seitenscheibe des Pkw ein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Es besteht der Verdacht, dass die Gruppe bereits zuvor Sachbeschädigungen im Bereich der genannten Parkplätze begangen haben könnte. Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, in Verbindung zu setzen.

