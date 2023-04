Polizei Hagen

POL-HA: Fahndung nach Taschendiebstahl - Wer kennt diesen Mann?

Hagen-Mittelstadt (ots)

Bereits am 20.02.2023 kam es zu einem Taschendiebstahl in der Innenstadt. Der bislang unbekannte Täter betrat gegen 13 Uhr ein Mobilfunkgeschäft in der Fußgängerzone. Dort befand sich die geöffnete, unbeaufsichtigte Handtasche einer Kundin. Der Mann verließ kurz das Geschäft. Beim erneuten Betreten griff er in die Tasche der Geschädigten, entwendete ihre Geldbörse und verließ anschließend die Örtlichkeit. Jetzt liegt der Polizei ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung vor. Wer kann Angaben zur abgebildeten Person oder ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Kripo unter 02331 986 2066 entgegen.

Hier finden Sie das Fahndungsbild: https://polizei.nrw/fahndung/102539

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell