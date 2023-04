Polizei Hagen

POL-HA: Brutaler Getränkedieb verletzt Mitarbeitern einer Sozialeinrichtung

Hagen-Mitte (ots)

Ein brutaler Getränkedieb hat am Montagnachmittag (03.04.2023) die Mitarbeiterin einer Sozialeinrichtung am Konrad-Adenauer-Ring leicht verletzt. Der 48-jährigen Frau fiel gegen 15.00 Uhr im Lagerraum der Einrichtung ein unbekannter Mann auf. Dieser war gerade dabei einen Karton mit 12 Getränkepäckchen im Wert von rund 10 Euro zu stehlen. Als die Mitarbeiterin den Mann ansprach und fragte, was er da mache, zog er ihr am Arm und kratzte sie. Danach riss er ihr an den Haaren und warf die Frau zu Boden. Dabei schlug sie mit dem Kopf auf. Im Anschluss nahm der Unbekannte eine Kaffeekanne aus einem Regal und schlug auf die Frau ein. Anschließend rannte er in unbekannte Richtung davon. Die Frau wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der 02331 - 986 2066 erbeten. (sch)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell