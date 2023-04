POL-HA: Schwarzfahrer beleidigt Polizisten

Hagen-Mittelstadt (ots) - Bereits am 20.02.2023 kam es zu einem Taschendiebstahl in der Innenstadt. Der bislang unbekannte Täter betrat gegen 13 Uhr ein Mobilfunkgeschäft in der Fußgängerzone. Dort befand sich die geöffnete, unbeaufsichtigte Handtasche einer Kundin. Der Mann verließ kurz das Geschäft. Beim erneuten Betreten griff er in die Tasche der ...

mehr