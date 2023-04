Polizei Hagen

POL-HA: Illegaler Heizöltransport mit Pferdeanhänger

Hagen-Boele (ots)

Dem Verkehrsdienst der Hagener Polizei ist am Montagmittag (03.04.2023) ein illegaler Transport von Heizöl mit einem Pferdeanhänger aufgefallen. Gegen 13 Uhr hielten die Beamten in Boele ein LKW-Gespann an. Auf der Ladefläche des Pferdeanhängers stellten sie einen sogenannten IBC-Behälter mit rund 1.000 Litern Heizöl fest. Der Behälter war völlig ungesichert. Zudem ist sind sowohl das Behältnis, als auch der Anhänger für derartige Gefahrgut-Transporte nicht zugelassen. Darüber hinaus darf Heizöl nicht in so großen Mengen transportiert werden. Zudem fehlten an dem Gespann die vorgeschriebenen Warntafeln. Der 63-jährige Fahrer aus Düsseldorf gab an, dass er das Heizöl zu einer Firma nach Schwerte bringen wollte. Gegen ihn, den Halter sowie den Befüller des Behälters wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben. Es ist mit Bußgeldern in insgesamt fünfstelliger Höhe zu rechnen. Die Weiterfahrt untersagten die Beamten dem 63-Jährigen. (sch)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell