Polizei Köln

POL-K: 230217-3-K/AC/BAB Aggressionsdelikt im Straßenverkehr - Blutprobe angeordnet, Führerschein beschlagnahmt

Köln (ots)

Für einen 47 Jahre alten Citroen-Fahrer endete eine Auseinandersetzung auf der BAB 4 am Donnerstagnachmittag (17. Februar) mit der Beschlagnahme seines Führerscheins und der Entnahme einer Blutprobe. Der 47-Jährige soll einen 60 Jahre alten Daimlerchrysler-Fahrer mehrfach ausgebremst haben und schließlich mit ihm kollidiert sein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,9 Promille.

Nach bisherigem Ermittlungsstand soll der 47-Jährige gegen 14.30 Uhr an der Anschlussstelle Eschweiler-West auf die BAB 4 in Richtung Heerlen aufgefahren sein und den auf der mittleren Spur fahrenden 60 Jahre alten Daimlerchrysler-Fahrer mehrfach ausgebremst haben. Als der 60-Jährige auf den linken Überholstreifen auswich, soll der Citroen-Fahrer erneut zu ihm aufgeschlossen, in seine rechte Seite und anschließend nach rechts in die Leitplanke gefahren sein. Im Autobahnkreuz Aachen hielten beide Fahrzeuge an.

Hier habe der 47-Jährige nach Zeugenaussagen vor den Augen der 61 Jahre alten Beifahrerin des Daimlerchrysler-Fahrers sein Glied entblößt und gegen seinen PKW uriniert. Aus diesem Grund nahmen die Einsatzkräfte zudem eine Anzeige wegen Beleidigung und sexueller Belästigung auf. (cw/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell