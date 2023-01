Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Marlishausen (Ilm-Kreis) (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Zeit vom 13.01.2023, 14.45 Uhr bis 16.01.2023, 07.00 Uhr Zutritt zu einem in Sanierung befindlichen Wohnhaus in der Straße Am Bach. Der oder die Unbekannten entwendeten eine X-Box, einen Laptop und zwei Echo-Show-Geräte. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugbewegungen werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0015153/2023 entgegengenommen. (ah)

