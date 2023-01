LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

Ilmenau (ots) - Unbekannte entzündeten am Sonntag, gegen 13.45 Uhr, einen Müllcontainer in der Straße Am Stollen. Der Container brannte komplett nieder. Eine Gefahr für Personen oder nahestehende Gebäude bestand nicht. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0013907/2023. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Thüringer ...

