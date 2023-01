LPI-GTH: Müllcontainer angezündet - Zeugen gesucht

Gotha (ots) - In der Zeit vom 14.01.2023,12.00 Uhr bis 16.01.23, 07.00 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Kfz-Werkstatt in der Ohrdrufer Straße. Der oder die Täter richteten Sachschaden von ca. 2.000 Euro an. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht abschließend klar. Die Polizei Gotha sucht Zeugen unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0014293/2023. (ah) Rückfragen bitte an: ...

