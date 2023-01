LPI-GTH: Betrunkener Dieb kehrt zurück

Gotha (ots) - Einer oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Freitag, dem 13.01.2023 gegen 12:00 Uhr, bis Samstag, dem 14.01.2023 um 07:45 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Wohn- und Geschäftshaus in der Oststraße in Gotha. Innerhalb des Gebäudes wurden durch die Täter mehrere Arztpraxen aufgebrochen. Es entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Die Täter erbeuteten Bargeld in ...

mehr