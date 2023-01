Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrskontrolle mit Folgen

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Die Fahrt mit einem Motorrad Yamaha endete für einen 18-Jährigen mit Folgen. Bei einer Verkehrskontrolle im Stadtgebiet am Samstag kurz vor Mitternacht kam zutage, dass der Fahrer weder eine ausreichende Fahrerlaubnis, noch eine Zulassung des Krades zum Verkehr vorweisen konnte. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Einen Verkehrsverstoß beging in diesem Zusammenhang auch eine 17-Jährige, die den Motorradfahrer abholen wollte. Sie fuhr mit einem Pkw VW ohne erforderliche Begleitperson zur Kontrollstelle. Im Rahmen des eingeleiteten Bußgeldverfahrens kann der jungen Frau die Bescheinigung zum Begleiteten Fahren ab 17 Jahren entzogen oder die Probezeit verlängert werden. (as)

