Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Alkohol am Steuer

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Ein 52-jähriger Pkw-Fahrer geriet in der Nacht von Samstag auf Sonntag am Markt in eine Verkehrskontrolle. Da aus dem Fahrzeug Alkoholgeruch wahrzunehmen war, erfolgte ein entsprechender Test mit dem Fahrer. Dieser ergab einen Atemalkoholwert von 1,7 Promille. Die Weiterfahrt konnte Fahrer nicht gestattet werden. Sein Führerschein und die Zündschlüssel wurden sichergestellt, zu Beweiszwecken wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Wegen Trunkenheit im Verkehr drohen dem Mann nun eine Geldstrafe und ein Fahrerlaubnisentzug. (as)

