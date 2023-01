LPI-GTH: Zeugen nach schwerem Verkehrsunfall gesucht

Ilm-Kreis (ots) - Heute Mittag kam es bei mehreren Anschlussinhabern im Raum Arnstadt zu Anrufen von Unbekannten, die angaben, von der Polizei zu sein. In allen Fällen wurde vorgetäuscht, dass angeblich ein Angehöriger in einen Verkehrsunfall verwickelt wurde und es nun von Nöten sei, Geldzahlungen zu tätigen. Die Senioren im Alter von 79 bis 81 Jahren machten alles richtig. Sie legten auf und informierten die Polizei. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

