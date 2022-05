Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Verkehrsunfallflucht // Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Breisach - Am Dienstag, 03. Mai 2022, wurde in der Zeit zwischen 14:10 Uhr und 15:30 Uhr ein in der Richard-Müller-Straße in Breisach am rechten Fahrbahnrand geparkter schwarzer Pkw durch einen anderen beschädigt. Der Schaden im linken Heckbereich wird auf zirka 5.000 Euro geschätzt. Das Schadensbild lässt darauf schließen, dass das unfallverursachende Fahrzeug rückwärts aus einer Parklücke bei der dortigen Apotheke gefahren wurde. Das Polizeirevier Breisach bittet mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls sich unter der Rufnummer 07667 9117-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell