POL-K: 230216-4-K Mutmaßlich unter Drogeneinfluss mit Mietwagen durch die City - Blutprobe

An Weiberfastnacht (16. Februar) soll ein 29 Jahre alter Neusser am Steuer eines gemieteten Opel unter Drogeneinfluss mehrere Verkehrsunfälle in Köln verursacht haben. Gegen 15.50 Uhr war der Astra-Fahrer beim vergeblichen Versuch, an der innerstädtischen Friesenstraße den ihn verfolgenden Polizeikräften zu entkommen, mit einem Verkehrsschild kollidiert und hatte sich leichte Unfallverletzungen zugezogen. Polizisten fixierten den Mann, nahmen ihn in Gewahrsam und stellten seinen Ersatz-Führerschein sicher. Aufgrund von Hinweisen auf Drogenkonsum ließen ihm die Beamten in einer Klinik eine Blutprobe entnehmen. Auch den beschädigten Astra stellten die Beamten sicher.

Wenige Minuten zuvor soll der Opel-Fahrer an der Inneren Kanalstraße in Nippes einem vorausfahrenden BMW aufgefahren, anschließend noch gegen einen Baum geprallt und geflüchtet sein. Kurz danach meldete eine Streifenwagenbesatzung an der Straße Gereonsdriesch, dass der Verdächtige mit überhöhter Geschwindigkeit eine rote Ampel überfahren habe. Aufgrund eines Reifenschadens am Streifenwagen konnten diese Beamten dem Fahrzeug jedoch nicht folgen. Nachdem der Verdächtige an der Magnusstraße einen Radweg befahren hatte, versuchte er an der Ecke Friesenstraße/Römergasse eine schmale Lücke zwischen einem dort stehenden Rettungswagen und dem Verkehrsschild zu durchfahren, um weiteren Polizisten zu entkommen. Diese leiteten ein umfangreiches Verkehrsstrafverfahren gegen den 29-Jährigen ein. (cg/kk)

