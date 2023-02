Polizei Köln

POL-K: 230216-3-K Pedelec-Fahrerin (76) nach Kollision mit Peugeot schwer verletzt

Köln (ots)

Am Mittwochnachmittag (15. Februar) ist im Bereich der Einmündung Aachener Straße/Piusstraße in Köln-Lindenthal eine 76 Jahre alte Pedelec-Fahrerin von einem Peugeot (Fahrerin: 72) erfasst und schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Frau mit Prellungen und einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die Seniorin gegen 16 Uhr auf dem stadtauswärtsführenden Radweg der Aachener Straße entgegen der Fahrtrichtung unterwegs.

Vor der Einmündung Piusstraße soll sie dann vom Radweg auf die Fahrbahn gefahren sein, um die Aachener Straße zu überqueren. Dort stieß sie mit dem Kombi der 72-jährigen Kölnerin zusammen, die währenddessen von der Piusstraße nach rechts auf die Aachener Straße abbog. (cw/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell