POL-K: 230215-4-K Schüler von Güterzug erfasst und schwer verletzt

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an einem Bahnübergang auf der Butzweiler Straße in Köln-Ossendorf ist am späten Mittwochnachmittag (15. Februar) ein Schüler (15) von einem Güterzug erfasst und schwer verletzt worden. Nach bisherigem Stand soll der 15-Jährige gegen 17.30 Uhr trotz roter Ampel, akustischem Signal und geschlossener Schranke mit seinem Fahrrad über die Gleise gefahren sein. Laut mehrerer Zeugen habe er dabei mit seinem Handy am Ohr telefoniert. Rettungskräfte brachten den Jungen, der schwere Kopfverletzungen erlitten hat, in eine Klinik. Der Fahrer des Güterzugs kam mit einem Schock ins Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme sperrte die Polizei den Bereich rund um die Unfallstelle weiträumig ab. Es bildeten sich zahlreiche Staus. (cr/de)

