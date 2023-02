Polizei Köln

POL-K: 230215-1-K Tötungsdelikt mit Suizid in Köln - Mordkommission eingerichtet

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am späten Dienstagabend (14. Februar) haben Polizei und Rettungsdienst ein lebloses Ehepaar (w42, m43) in dessen Appartement in einem Wohnhaus in Köln-Lindenthal gefunden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gehen die Ermittler einer Mordkommission davon aus, dass der Ehemann zunächst seine Frau getötet und anschließend Suizid begangen hat. Die Ermittler prüfen unter anderem, ob eine laut Zeugenangaben bevorstehende Trennung der Eheleute als Tatmotiv in Betracht kommt.

Mit Blick auf die zu wahrenden, über den Tod hinaus gehenden Persönlichkeitsrechte der Verstorbenen werden weitere Auskünfte zur Tat, Tatausführung und zu den Lebensverhältnissen der Getöteten nicht erteilt. (cs/kk)

