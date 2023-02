Polizei Köln

POL-K: 230216-2-K Kind (13) angefahren und geflüchtet - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei fahndet nach der Fahrerin eines roten Kleinwagens, die am Dienstagmorgen (14. Februar) im Kölner Stadtteil Wahn einen jungen Radfahrer (13) angefahren und leicht verletzt haben soll. Die Unbekannte ist laut Zeugenaussagen zwischen 35 und 40 Jahre alt und soll ihre langen Haare zum Zopf getragen haben. Nach derzeitigem Ermittlungstand berührten sich Auto und Radfahrer gegen 8 Uhr an der Einmündung Albert-Schweitzer-Straße/Nachtigallenstraße. Die Autofahrerin soll ohne anzuhalten in unbekannte Richtung weitergefahren sein. Hinweise zur Identität der Fahrerin sowie zu dem roten Kleinwagen nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cs/al)

