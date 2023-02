POL-K: 230216-1-K Raub am Picassoplatz - Fahndungsrücknahme

Köln (ots) - Bei einem Verkehrsunfall an einem Bahnübergang auf der Butzweiler Straße in Köln-Ossendorf ist am späten Mittwochnachmittag (15. Februar) ein Schüler (15) von einem Güterzug erfasst und schwer verletzt worden. Nach bisherigem Stand soll der 15-Jährige gegen 17.30 Uhr trotz roter Ampel, akustischem Signal und geschlossener Schranke mit seinem ...

mehr