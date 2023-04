Polizei Hagen

POL-HA: Häusliche Gewalt in Haspe - Mann nach Missachtung des Rückkehrverbots in Gewahrsam genommen

Hagen-Haspe (ots)

Ein Mann und eine Frau führen seit zirka einem Jahr eine Beziehung. Es kam wiederholt zu Streitigkeiten zwischen den Eltern. Am Montag, 03.04.2023 kam es gegen 22 Uhr erneut zu einer Auseinandersetzung, welche zunächst in ein Gerangel überging. Anschließend schlug der Mann der Frau mit der Faust in das Gesicht. Die hinzugerufenen Polizisten verwiesen ihn für zehn Tage mit einem Rückkehrverbot der Wohnung. Der Beschuldigte zeigte sich uneinsichtig, befolgte aber zunächst die polizeiliche Weisung. Kurze Zeit später erschien der Beschuldigte erneut an der Wohnanschrift und verlangte Einlass. Da der Betrunkene ankündigte, immer wieder zurückkehren zu wollen, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Durchsetzung der Wohnungsverweisung dem Polizeigewahrsam zugeführt. Die Beamten legten eine Anzeige vor. (hir)

