Zwei verletzte Personen sind das Ergebnis eines Unfalls am Sonntag in Aichelberg.

Gegen 13.30 Uhr fuhr der 86-Jährige von einem Parkplatz in der Rechbergstraße los. Beim Ausfahren beschleunigte der Mercedes stark und der Fahrer verlor die Kontrolle. Das Auto kam von der Straße ab und rutschte einen Hang hinunter. Der Fahrer und seine 84-jährige Beifahrerin mussten von der Feuerwehr aus dem Auto geborgen werden. Bei dem Unfall wurde der 86-Jährige leicht, die 84-Jährige schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Den Schaden an dem total beschädigten Auto schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro. Das Polizeirevier Uhingen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Hinweis der Polizei:

Viele Unfälle können vermieden werden, wenn sich Verkehrsteilnehmer im Sinne der Grundregel der Straßenverkehrsordnung verhalten. Hiernach erfordert die Teilnahme am Straßenverkehr ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht, damit alle sicher ankommen.

