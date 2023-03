Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Unvorsichtiger Fahrstreifenwechsel

Zwei Leichtverletzte und ca. 75.000 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall auf der BAB 7.

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 18.00 Uhr fuhr ein 46 Jahre alter Mann mit seinem Skoda Kodiaq an der Anschlussstelle Langenau auf die BAB 7 in Fahrtrichtung Würzburg auf. Dabei wechselte er unmittelbar vom Beschleunigungs- auf den linken Fahrstreifen. Er achtete nicht auf den rückwärtigen Verkehr und übersah deshalb den Audi Q5 eines 40-Jährigen, der mit hoher Geschwindigkeit auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war. Trotz einer Gefahrenbremsung konnte der Audifahrer nicht verhindern, dass er auf den Skoda auffuhr. Dabei erlitten der 46-Jährige schwere und der 40-Jährige leichte Verletzungen. An den beiden Autos entstand ein Schaden von ca. 75.000 Euro.

