Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Auto gerät außer Kontrolle

Ein technischer Defekt soll der Grund für einen Unfall am Samstagabend sein.

Ulm (ots)

Ein 21-Jähriger wendete gegen 19.15 Uhr am Außenlager der SWU in der Blaubeurer Straße. Da die Ampel auf Gelb umschaltete, beschleunigte er mit seinem BMW so stark, dass die Reifen durchdrehten. Bevor der junge Mann die Einmündung in die Blaubeurer Straße erreichte, schaltete die Ampel aber auf Rot. Deshalb wollte er anhalten und bremste. Gegenüber der Polizei gab der 21-Jährige später an, dass die Bremsen versagten. Er fuhr deshalb trotz Rotlicht in die Blaubeurer Straße ein. Dabei kollidierte er mit dem Mercedes eines 64-Jährigen, der in Richtung Blaustein unterwegs war. Der Mercedes kam nach dem Zusammenstoß ins Schleudern und landete schließlich in der Umzäunung des Außenlagers. An den beiden Autos und dem Zaun entstand ein Schaden von ca. 12.000 Euro. Die Insassen blieben unverletzt. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der BMW-Fahrer offensichtlich unter Drogeneinfluss stand, weshalb sie eine Blutprobe anordneten. Die Staatsanwaltschaft ordnete ein Bremsengutachten an, weshalb der BMW beschlagnahmt und abgeschleppt wurde.

