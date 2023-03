Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Pkw kracht in Gegenverkehr

Vier Personen wurden bei einem Unfall verletzt, weil ein Autofahrer abgelenkt war.

Am Sonntag gegen 00.35 Uhr befuhr ein 27-Jähriger die Locher Straße in Bartenbach in Richtung Göppingen. Auf Höhe der Einmündung Lerchenberger Straße lenkte ihn sein Hund im Auto ab. Er geriet in der Rechtskurve deshalb zu weit nach links. Er stieß deshalb mit dem Pkw einer 56 Jahre alten Frau frontal zusammen, die ihm entgegenkam. Der Unfallverursacher und sein fünf Monate alter Sohn wurden leicht verletzt. Seine 32 Jahre alte Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen. Die entgegenkommende Pkw-Lenkerin wurde zum Glück nur leicht verletzt. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von ca. 50.000 Euro. Der Hund im Auto der Familie kam mit dem Schrecken davon.

