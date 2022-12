Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Geschlagen und ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Drei unbekannte Männer haben am Samstag (24.12.2022) in der Friedrichstraße einen 30 Jahre alten Mann geschlagen und ausgeraubt. Einer der Täter sprach den 30-Jährigen gegen 04.00 Uhr vor einer Bar an und fragte ihn nach einer Zigarette. Als der Angesprochene verneinte eine zu besitzen, sollen ihn drei Männer zu Boden gestoßen, getreten und geschlagen und zudem mit einem Messer leicht verletzt haben. Anschließend rannte das Trio in unbekannte Richtung davon. Nach dem Angriff bemerkte der 30-jährige, dass ihm sein Mobiltelefon im Wert von über tausend Euro fehlte. Eine Personenbeschreibung der Täter war ihm nicht möglich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell