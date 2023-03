Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (Ulm/Neu-Ulm) Ulm/Oberelchingen - Zwei Unfälle auf der BAB 8

Zeitweise komplett gesperrt war die BAB 8 in Fahrtrichtung München.

Ulm (ots)

Am Samstagabend gegen 22.00 Uhr fuhr ein 70-Jähriger an der Anschlussstelle Oberelchingen auf die Autobahn in Richtung München auf. Er wechselte dann auf den linken Fahrstreifen, um einen Pkw mit Anhänger zu überholen. Dabei übersah er das Auto eines 20-Jährigen. Dieser konnte trotz einer Gefahrbremsung einen Auffahrunfall nicht verhindern. Auf Grund dieses Unfalls bildete sich ein Rückstau, weshalb auf der Verkehrsbeeinflussungsanlage die Höchstgeschwindigkeit auf 60 km/h begrenzt wurde. Das kümmerte aber einen 27-Jährigen wenig. Er fuhr zwischen den Anschlussstellen Ulm-Ost und Oberelchingen mit nicht angepasster Geschwindigkeit an den Einsatzfahrzeugen vorbei. Dabei bemerkte er zu spät, dass ein Feuerwehrfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte. Der junge Mann versuchte noch nach links auszuweichen, touchierte dabei aber die Mittelleitplanke. Danach stieß sein Auto gegen das linke Vorderrad des Feuerwehrfahrzeugs. Zum Glück blieben alle Insassen unverletzt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, weshalb sie abgeschleppt werden mussten. Dazu musste die Richtungsfahrbahn München zeitweise komplett gesperrt werden. Erst gegen 00.15 Uhr war die Unfallstelle geräumt. Der entstandene Schaden beträgt ca. 22.000 Euro.

