Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ladendieb leistete Widerstand

Rudolstadt (ots)

Am Montag gegen 13:30 Uhr beobachtete der Detektiv zwei Ladendiebe in einem Einkaufsmarkt in der Straße "Am Spielborn" in Rudolstadt und informierte die Polizei. Die Beamten waren zügig vor Ort und sprachen die beiden im Kassenbereich an. Auf dem Weg ins Büro widersetzte sich einer der Männer den Anweisungen, stieß den Beamten zur Seite und zu leistete weiterhin Widerstand. Gleichzeitig folgten Beleidigungen und Drohungen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1,28 Promille und der Drogenvortest verlief positiv. Bis zum Abschluss der polizeilichen Maßnahmen musste er in der Gewahrsamszelle der Polizei verharren. Anschließend wurde er entlassen. Die Männer im Alter von 34 und 47 Jahren erhielten eine Anzeige wegen Diebstahls, da beide Diebesgut und einer der Täter ein Messer einstecken hatte.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell